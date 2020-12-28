  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 2 - 2,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:13:20 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,50
Ekmeklik buğday1,802,00
Yemlik arpa1,601,60
Nohut3,504,00
Beyaz haşhaş23,0023,00
Mavi haşhaş17,0017,00
Sarı haşhaş21,0022,00
Susam13,0014,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...
Medya

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle yapılan paylaşımın ardından 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay