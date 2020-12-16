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Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,20 - 2,30 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:37:06 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 20 kuruş, en yüksek 2 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,202,30
Ekmeklik buğday1,802,00
Yemlik arpa1,601,65
Nohut4,004,00
Beyaz haşhaş23,0023,50
Mavi haşhaş17,0017,50
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam13,0014,00


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