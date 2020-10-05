Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı 1,85 - 1,95 liradan işlem gördü
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,85
|1,95
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,70
|Yemlik arpa
|1,35
|1,37
|Nohut
|3,00
|3,50
|Beyaz haşhaş
|25,00
|25,50
|Mavi haşhaş
|18,50
|19,00
|Sarı haşhaş
|22,00
|23,00
|Susam
|14,00
|15,00