  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uşak Ticaret Borsası
Ekonomi

Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı 2-2,20 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:34:42 -
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 liradan, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 2,00 2,20
Ekmeklik buğday 1,80 2,00
Yemlik arpa 1,65 1,70
Nohut 4,00 4,50
Beyaz haşhaş 25,00 25,50
Mavi haşhaş 18,00 18,50
Sarı haşhaş 22,00 23,00
Susam 14,00 15,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit
Dünya

Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit

ABD'de Donald Trump'tan sonra başkan seçilen Joe Biden tarafından Türkiye'ye yönelik ilk tehdit açıklaması geldi.
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayılarının ardından valilik yeni karar aldı. Buna göre 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sok..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay