Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı 1,95-2 lira aralığında işlem gördü
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 95 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,95
|2,00
|Ekmeklik buğday
|1,75
|1,80
|Yemlik arpa
|1,45
|1,50
|Nohut
|4,00
|4,20
|Beyaz haşhaş
|25,50
|26,00
|Mavi haşhaş
|18,50
|19,00
|Sarı haşhaş
|22,00
|23,00
|Susam
|15,00
|16,00