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Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi tutuklandı!

Uşak merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının tutuklandığı bildirildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:45
Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi tutuklandı!

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Ankara, Amasya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Diğer zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklananlar arasında Uşak Sanayici ve İş Adamları Derneği (USİAD) Genel Sekreteri M.K'nin de bulunduğu öğrenildi.

Uşak merkezli 4 ilde 16 Ekim'de örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:45
  1. Uşak
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Amasya
  5. fetö

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