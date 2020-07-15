Uşak Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
Uşak Merkez TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. Uşak Merkez ilçesi 490 adet 2+1 ve 210 adet 3+1 adet toplu konut projesi için kura çekilişine katılan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Uşak Merkez TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Uşak TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi...
6 Temmuz 2020 Perşembe günü Uşak Merkez ilçesi Toplu Konut Projesi kura çekilişi saat 13:00’de yapılacak. Kura çekilişi ve isim listesi internet üzerinden canlı olarak resmi twitter hesabından yapılacak. Uşak’da yapılması planlanan toplu konut projesinde Merkez ilçesi 490 adet 2+1 ve 210 adet 3+1 konutların çekilişi saat 13:00’de beraber yapılacak. Toplamda Uşak Merkez ilçesinde 700 adet konut yapılacak.
TOKİ çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ Uşak 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ
TOKİ Uşak kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.