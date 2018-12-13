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Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali başladı

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin açılışı, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da katılımıyla gerçekleşti.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:50
Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali başladı

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin açılış töreni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Açılışa katılan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Bizler belediye olarak üzerimize düşeni yaptık ve gelecekte de yapmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından yönetmenliğini Ozan Yoleri’nin yaptığı “Öğle Teneffüsü”, Ramazan Kılıç’ın yönettiği “Miğfer” ve yönetmenliğini Arian Vazirdaftari’nin yaptığı “Mesle Bache Adam” isimli açılış filmleri seyirciyle buluştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:50
  1. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu
  2. 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali
  3. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi
  4. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan
  5. Ozan Yoleri
  6. Ramazan Kılıç
  7. Arian Vazirdaftari

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