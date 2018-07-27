Uşak Belediyesi'nden sosyal medyada aşık atışması

Twitter takipçilerine ‘Gardaşım bir şeye ihtiyacın var mı gardaşım’ diyerek seslenen ve Uşak’a davet eden mesajından sonra birçok kişi gezilecek yer ve yemek çeşitlerini sormaya başlayınca konuya Gaziantep belediyesi, Şanlıurfa Belediyesi, Eyyübiye belediyesi gibi gastronomi, tarih ve kültürüyle ön planda olan il ve ilçeler de dahil oldu.

Gaziantep Belediyesi etin anavatanı Gaziantep’tir, ‘uzaklarda arama’ diye yanıt verirken, Şanlıurfa Belediyesi 12 bin yıllık tarihiyle ilk buğdayın yetiştiği topraklara davet etti. Eyyübiye Belediyesi ise Hz. Eyyub ve Hz. İbrahim’e ev sahipliği yapmış ‘balıklıgöl’e davet ederek Uşak Belediyesi ve diğer belediyeleri Eyyübiye Belediyesi ‘tarihe çağırıyor’ diyerek davet etti.

Son olarak, Uşak Belediyesi’nden gelen ‘hepiniz de çok iyisiniz’ tweeti ile konu tatlıya bağlandı. Sosyal medyada ise günün en çok konuşulan konusu oldu.