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Uşak Belediyesi'nden ABD'ye sosyal medya resti

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesi’nden geldi. Twitter hesabından önce ABD’ye boğun eğmeyeceklerinin altını çizen Belediye son paylaşımında da yaşanan siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdıklarını duyurdu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:26
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye sosyal medya resti

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve her geçen gün giderek büyüyen siyasi krize Uşak Belediyesi de dahil oldu. Belediye resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdıklarını duyurdu.

Ülkemizin geçtiği zor günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize verdiği desteği her defasında açıkça belirten Uşak Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı çıkışla ABD’ye karşı tepki gösterdi. Önce “ABD’ye boğun eğmeyeceğiz.” diyen Uşak Belediyesi  ardından ise “Dolar neden 6 lira oldu? Bu tehdide rağmen devlete sahip çıkmak siyasi bir görüş değil, vatandaşlık görevidir.” sözleriyle takipçilerine Amerika’nın Türkiye’yi tehdit ettiği konuşmanın videosunu paylaştı. Belediyenin tepkisi bununla da bitmedi. Uşak Belediyesi Twitter hesabından, “Bugün ülkemizin ABD ile yaşadığı siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarımızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamı ile kaldırmış bulunmaktayız.” açıklamasıyla da tepkisini sert bir şekilde sürdürdü. Bu paylaşım yüzlerce beğeni ve yorum alırken, belediyenin iki çalışanı da attıkları tweetlerle desteklerini ifade ederek gerekirse maaşlarını almadan bile çalışacaklarının altını çizdi.

Uşak Belediyesi Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz.” paylaşımında bulundu. Cahan sonrasında da “17/25’te denediler olmadı. 15 Temmuz’da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD’ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” diyerek tepkisini sürdürdü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:26
  1. Uşak Belediyesi

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