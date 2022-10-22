U.S. Polo Assn.’den yeni ürünler

Turuncu, kırmızı, mavi gibi canlı renklerin dikkat çektiği koleksiyonda hoodieler, eşofman takımları, puffer yelekler ve oduncu gömlekler öne çıkıyor.

Erkek koleksiyonunda oduncu gömlekler gardıropların vazgeçilmez parçalarından olacak. Soğuk havalarda konforundan ödün vermeyen erkekler için kaz tüyü montlar, ince dolumlu, parlak kumaşla hazırlanan montlar ve kapüşonlu puffer yelekler kombinlere eşlik ediyor. 3D örgülü ve baklava desenli trikolar ve chino pantolonlar sunduğu rahat kalıpları, esnek kumaşlarıyla casual görünümler için farklı alternatifler sunuyor. Smart tarz sevenler için ise ince fitilli basic kadife gömlekler ve bunlara eşlik eden denimler ve deri detaylı relax fit pantolonlar ön planda. Kadın koleksiyonunda ise saç örgülü regular fit basic trikolardan, crop boy, boğazlı ve geniş kol detayı trikolara kadar geniş bir ürün yelpazesi sezonu karşılıyor. Baklava desenli, 3D örgü ve kollardaki patch detaylı trikolar USPA kadın koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında. Trikolara kombinlerde eşlik eden jogger ve crop flare kalıpların yer aldığı alt giyim grubu ise sezonun trendlerini belirliyor. Sport koleksiyonunda ise rahatından ödün vermek istemeyen erkekler için kapüşonlu sweatshirt’lere rahat kesim jogger pantolonlar eşlik ediyor. Sports kadın koleksiyonunda ise scuba hoodiler ve sıcak renklerden oluşan baskılı eşofman takımları favoriler arasında bulunuyor.

U.S. Polo Assn. Sonbahar 2022 Koleksiyonu’nda bulunan birbirinden şık ürünler alıcılarını bekliyor.