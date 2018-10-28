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Üs bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler imha edildi!

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Ekim 2018 Pazar 18:46
Üs bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:46
  1. terör örgütü pkk
  2. kuzey ırak
  3. Avaşin-Basyan bölgesi
  4. hava harekatı

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