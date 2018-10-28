Üs bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.