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Üs bölgesi yakınlarına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:19
Üs bölgesi yakınlarına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı!

DHA'nın haberine göre olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti.

Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

Giresun'a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun’un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. 

Şehidin acı haberi ise askeri yetkililerce Dereli ilçesindeki ailesine verildi. Cenazenin sabah Giresun’a gönderileceği ve Dereli ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:19
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