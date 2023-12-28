Ürünü görmeden almıyoruz! Dayanıklılık mı önemli fiyat mı?

Avansas, yeni araştırmasında iş yerlerinin ofis mobilyası alışveriş alışkanlıklarını inceledi. Türkiye genelinde binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, ofis mobilyası tercihlerinde ekonomik ve işlevsel çözümlerin öncelikli olduğunu ortaya koydu.

Öncelik fiyat

Yapılan araştırmada, iş yerlerinin mobilya alışverişinde en önemli kriter yüzde 27 ile “fiyat” olarak belirlendi. Bu kriteri yüzde 14 ile “ürün tasarımı” izlerken, “dayanıklılık” ve “rahatlık” kriterleri ise yüzde 13’er oranla üçüncü sırada yer aldı.

Rahat ve dayanıklılık geriledi

Farklı alanlarda artan maliyetler, iş yerlerinde yeni ofis mobilyası alışverişinde dayanıklılık ve rahatlığın geri planda kalmasına neden oldu. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, fiyat yüzde 27 ile öncelikli bir faktör olarak belirlendi. Ürün tasarımı ise yüzde 14'le ikinci sırada yer alırken, dayanıklılık ve rahatlık yüzde 13 ile üçüncü sırayı paylaştı.

En çok kullanılan çalışma masası

İş yerlerinde en sık rastlanan mobilya yüzde 79'la "Çalışma masası" olarak belirlendi. Bu mobilyayı yüzde 75'le "Çalışma sandalyesi" ve yüzde 72'yle "Dolap" izledi. Öte yandan, iş yerlerinde en az bulunan mobilyalar yüzde 25'lik oranlarla "TV ünitesi" ve "Keson" oldu.

Pazarlık yapmayı seviyoruz

Ofis mobilyasını yenileyeceklerin yüzde 76'sı, kullanacakları ürünü önce mağazada yakından görmek, dokunmak ve denemek için ziyaret ediyor. Katılımcıların yüzde 49'u, ölçü almak ve ürünlerin boyutlarını kontrol etmek amacıyla mağazaya gittiklerini belirtirken, aynı oranda katılımcı ise mağazada birebir pazarlık yapma fırsatı bulduklarını ifade etti. İş yeri mobilya alışverişinde "Bu yıl en çok hangi ürünü aldınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 38'i "Çalışma sandalyesi" cevabını verdi. Bu oranı yüzde 30 ile "Dolap" takip etti. Katılımcıların önümüzdeki yıl da en çok satın almayı planladıkları ürünler arasında yüzde 28 ile "Çalışma sandalyesi" ve yüzde 24 ile "Dolap" yer alıyor.

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