“Ürün izleme modeli uygulansın”

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Ticaret Bakanlığı’nın Ürün İzleme Modeli’nin işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tavşan, “Bu sistem ile ürünün üreticiden kaç TL’den çıktığı belli oluyor. Marketler ne kadar zam yapmış, her şey şeffaf biçimde görülüyor. Bu sistem kuruldu ama düzgün işletilmiyor. Sistem düzgün işlediğinde ürünlere fahiş zam yapılmışsa anında müdahale edilebilir. Vatandaş da barkoda bakarak ürünün nereden kaça alındığını, nerede ne kadar zam yapıldığını takip edebilir. Ürün fiyatının fazla arttığını görünce tepkisini ortaya koyabilir. Bu sistem ile marketçi az mı çok mu zam yapmış her şey ortaya çıkabilir” diye konuştu.