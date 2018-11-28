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Ürün fiyatlarına yasal düzenleme şart

Kurun düşmesine rağmen fiyatlara yansıtmayan fırsatçılara denetimlerin gelişi güzel yapıldığını belirten, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ürün fiyatlarına yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğine işaret etti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:44
Ürün fiyatlarına yasal düzenleme şart

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Kurdaki düşüşü artırdıkları fiyatlara yansıtmayan fırsatçılar, tutturabildikleri fiyattan satarak vatandaşın cebindeki parayı adeta hortumluyorlar. Sokakta 25 kuruştan, 2 liraya kadar, hatta sahillerde daha da zamlı olarak satılan 0,5L içme suyu denetim dışında bırakılıyor. Kenar mahallelerde düşük fiyattan satılan içme suyu, kalabalığın olduğu cadde ve sokaklarda fahiş fiyatlarla satılıyor. Denetimlerin gelişi güzel yapılmasından kaynaklandığını belirten, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ürün fiyatlarına yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Birçok alanda fahiş artışların mevcut olduğunu ifade eden Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Ekonomik kriz çalkantıları, döviz artışları gibi söylemlerle çıkan fiyatlar, dövizin düşüşe geçmesine rağmen fiyatlarda hiçbir indirim söz konusu değil. Sürekli bir artış var. Türkiye’de her alanda bir istismar söz konusu. Döviz kurları bahane edilerek, firmalar tarafından istismar ediliyoruz. Piyasada istismarcılık hakim. Kısa vadede köşeyi dönme anlayışı mevcut” dedi.

Bütün ürünlerde fiyat konusunda yasal bir düzenlemenin getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çakar, “Ticaret Bakanı çıkıyor ürünlere ilişkin açıklamalar yapıyor. Ama öyle bir yetkisi yok. İlk önce ürünler için yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Amerika ve emperyalizmin dayatmalarıyla, 24 Ocak kararlarıyla birlikte, ekonomik serbest piyasa kararlarıyla Türkiye bu noktalara getirildi. Dolayısıyla yasal düzenleme olmadan piyasaya müdahale edilemez. İsteyen, istediği ürünü istediği fiyata satabilir. Ürünlerin toptan ve perakende satışlarında yasal bir düzenleme olması gerekiyor. Yasal düzenleme olursa, ilgili bakanlıklar ve görevliler denetlemeleri yapacaklar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:44
  1. Ankara
  2. fırsatçılar
  3. içme suyu
  4. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar
  5. Ticaret Bakanı

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