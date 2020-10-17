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Ekonomi Ürün alım fiyatlarını açıkladı
Ekonomi

Ürün alım fiyatlarını açıkladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020-2021 yılı ürün alım kampanyası fiyatlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:13:00 -
Ürün alım fiyatlarını açıkladı

Tavan fiyatı 180 tane için 15,5 lira, taban fiyatı 350 tane için 6 lira, yağlık zeytin kilogram fiyatı ise 5,10 lira olarak belirlendi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin açıkladığı rakamlara göre, 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 4,85 lira olduğunu belirtti. 8 kooperatif başkanı ve yöneticileriyle yaptıkları ayrıntılı istişare toplantısı sonucunda, 2020-2021 ürün alım fiyatlarının mutabakatla belirlendiğini bildiren  Asa, “Alım kampanyasında, tavan fiyat 180 tane için 15,50 lira, taban fiyat 350 tane için 6 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 5,10 lira olarak belirlenmiştir” ifadesini kullandı.

Asa, ürün bedellerinin yüzde 50’sinin peşin olarak ödeneceğini, geri kalan kısım için ürün alım kampanyası sonuçlandıktan sonra ödeme takviminin açıklanacağını bildirdi.

Asa, üreticilere dolu nedeniyle yüksek hasarlı zeytin için Ortak Yardımlaşma Fonundan yağlık fiyatına ilaveten 0,75 kuruş destek verileceğini, böylece dolu vuruğu siyah zeytinin alım fiyatının 5,85 lira olacağını bildirdi.

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