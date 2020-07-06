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Dünya

Urumçi katliamı unutulmuyor

Komünist Çin’in 5 Temmuz 2009’daki protesto gösterisine katılan binlerce Uygur Türkü’nü katletmesinin üzerinden 11 yıl geçti ancak vahşet hâlâ hafızalarda.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:29:00 - 2020-07-06 12:30:11
Urumçi katliamı unutulmuyor

 Yakup Sarıçiçek 

Doğu Türkistan, Çin yönetiminin 5 Temmuz 2009’da Urumçi kentinde yaptığı katliamı unutmadı... Pekin’in Müslümanlara yönelik vahşeti 11. yılını geride bırakırken hâlâ komünist katillerden hesap sorulmadı.

25-26 Haziran 2009’da Çin’in Shaoguan şehrindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan olaylarda 10’u aşkın Uygur işçi öldürülmüş ve bu görüntüler sosyal medya üzerinden sergilenmişti. Olayların bu şekilde patlak vermesinin ardından, tüm Doğu Türkistan’da bu olaya tepkiler yükselmeye başladı. 5 Temmuz 2009’da Uygur öğrenciler, barışçıl bir protesto yürüyüşü düzenlemek istediler. Bu protesto yürüyüşüne katılan insanlara Çin Komünist Partisi’nin provokasyonları sonucu Han Çinlileri tarafından saldırıldı. Barışçıl yürüyüş kaosa dönüştü. Olayların kaosa dönüşmesi sürecinde hiçbir önlem almayan Çinli kolluk kuvvetleri olayların sonunda ve ertesi günde insan avına çıktı. Kamyonlara yüklenen binlerce Uygur Türkü şehir dışında infaz edildi.

Hiç kimsenin hesap soramadığı Çin, 2016’dan sonra da Türkleri kamplara toplayıp işkence ve zulümle kimliklerini yok etmek istiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

enes

Rabbimin bu zalim Çin e verdiği süre bittiğinde, Rabbim bizim elimizle cezalandırsın. Amin
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