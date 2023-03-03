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Spor Uruguay, Türkiye'den 3 futbolcuyu çağırdı
Spor

Uruguay, Türkiye'den 3 futbolcuyu çağırdı

Uruguay Milli Takımı'nın, Japonya ve Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçlarının 34 kişilik aday kadrosuna; Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:57:00 -
Uruguay, Türkiye'den 3 futbolcuyu çağırdı

Uruguay Milli Takımı, 24 Mart'ta Japonya ve 28 Mart'ta da Güney Kore ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Uruguay bu karşılaşmalar için kadrosunu açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Broli'nin belirdiği 34 kişilik aday kadroda, Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan da Maxi Gomez yer alıyor.


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