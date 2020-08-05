  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Ürtmekli çökelek böreği tarifi | Ürtmekli çökelek böreği nasıl yapılır?

Kolay ürtmekli çökelek böreği | Kahramanmaraş yöresine ait yeşil soğanlı börek yapmak isteyenler internette “Taze soğanlı börek nasıl olur?” , “Yeşil soğanlı börek tarifi” , “Ürtmekli börek tarifi” konularını araştırıyor. İşte, nefis ürtmekli börek tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:38:00 -
Ürtmekli çökelek böreği tarifi | Ürtmekli çökelek böreği nasıl yapılır?

Kahramanmaraş’a özgün ürtmekli böreğin adı yeşil soğandan geliyor. Bölgede yeşil soğana ürtmek ismi veriliyor. Taze soğanla hazırlanan dillere destan bir börek hazırlamak istiyorsanız; bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 

Ürtmekli çökelek böreği tarifi

Malzeme listesi

Hamuru için:

  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 4 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 1 kilo yeşil soğan
  • Yarım kilo çökelek
  • 100 gram Maraş peyniri
  • 1 demet maydanoz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Reyhan
  • Kekik
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Servisi için:

  • Tereyağı

Ürtmekli çökelek böreği nasıl yapılır?

Kuru maya ve ılık suyu bir kasede karıştırın. Yaklaşık 10 dakika karışımı dinlendirin.

Mayanın üzerine tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun.

Hamur kıvam alınca üzerine nemli bez örtün en az yarım saat dinlendirin.

Hamur dinlenirken taze soğanları ince ince dilimleyin.

Zeytinyağında soğanları hafifçe kavurun. Ardından kenara alın ve soğumaya bırakın.

Rendelediğiniz Maraş peynirini, kıydığınız maydanozları, çökeleği; kavrulan soğanların içerisine ekleyip karıştırın.

Hamuru bezelere bölün ve parçaları 25-30 santimetre çapında açın.

Açtığınız hamurun ortasına harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.

Börekleri tavada pişirin.

Tavadan aldığınız böreklerin üzerine tereyağı sürün.

Afiyet olsun. 

Ispanaklı sufle nasıl yapılır? Ispanaklı sufle tarifi
Ispanaklı sufle nasıl yapılır? Ispanaklı sufle tarifi

Kadın - Aile

Ispanaklı sufle nasıl yapılır? Ispanaklı sufle tarifi

Patatesli börek nasıl yapılır? Patatesli çıtır börek tarifi
Patatesli börek nasıl yapılır? Patatesli çıtır börek tarifi

Kadın - Aile

Patatesli börek nasıl yapılır? Patatesli çıtır börek tarifi

Boşnak mantısı tarifi | Boşnak mantısı nasıl yapılır?
Boşnak mantısı tarifi | Boşnak mantısı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Boşnak mantısı tarifi | Boşnak mantısı nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı