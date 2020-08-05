Ürtmekli çökelek böreği tarifi | Ürtmekli çökelek böreği nasıl yapılır?
Kolay ürtmekli çökelek böreği | Kahramanmaraş yöresine ait yeşil soğanlı börek yapmak isteyenler internette “Taze soğanlı börek nasıl olur?” , “Yeşil soğanlı börek tarifi” , “Ürtmekli börek tarifi” konularını araştırıyor. İşte, nefis ürtmekli börek tarifi.
Kahramanmaraş’a özgün ürtmekli böreğin adı yeşil soğandan geliyor. Bölgede yeşil soğana ürtmek ismi veriliyor. Taze soğanla hazırlanan dillere destan bir börek hazırlamak istiyorsanız; bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Ürtmekli çökelek böreği tarifi
Malzeme listesi
Hamuru için:
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı ılık su
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 1 kilo yeşil soğan
- Yarım kilo çökelek
- 100 gram Maraş peyniri
- 1 demet maydanoz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Reyhan
- Kekik
- Tuz
- Zeytinyağı
Servisi için:
- Tereyağı
Ürtmekli çökelek böreği nasıl yapılır?
Kuru maya ve ılık suyu bir kasede karıştırın. Yaklaşık 10 dakika karışımı dinlendirin.
Mayanın üzerine tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun.
Hamur kıvam alınca üzerine nemli bez örtün en az yarım saat dinlendirin.
Hamur dinlenirken taze soğanları ince ince dilimleyin.
Zeytinyağında soğanları hafifçe kavurun. Ardından kenara alın ve soğumaya bırakın.
Rendelediğiniz Maraş peynirini, kıydığınız maydanozları, çökeleği; kavrulan soğanların içerisine ekleyip karıştırın.
Hamuru bezelere bölün ve parçaları 25-30 santimetre çapında açın.
Açtığınız hamurun ortasına harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.
Börekleri tavada pişirin.
Tavadan aldığınız böreklerin üzerine tereyağı sürün.
Afiyet olsun.