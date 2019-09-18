Üroloji hangi hastalara bakar? Erkekler ve kadınlar hangi hastalıklar için ürolojiye gider?

Kadınlarda sık idrara çıkma üroloji mi bakar? Kadınlarda idrar kaçırma için hangi bölüme gidilir? Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu için ürolojiden mi randevu alınır? Üroloji hangi hastalıklara bakar? İster erken olsun ister kadın idrar ve böbrek yollarından rahatsızlandığında doktora gitmek için MHRS üzerinden randevu aldıktan sonra idrar yollarının yanında üreme organı şikayetleri için ürolojiden mi randevu alınır sorusunu sormakta. Peki üroloji hangi hastalara bakar? Üroloji doktorunun baktığı hastalıklar neler? Kadınlar hangi hastalıklarda ürolojiye gider?

Üroloji bölümünün baktığı hastalıklar neler? Böbrek ve idrar yolları hastalıkları, üreme sistemi bozukluklarına bakar. Erkeklerde üreme organlarının yapısını inceleyen ve tedavi eden cerrahi dalı ürolojidir.

Üroloji, erkek ve dişi idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ile ilgili sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. Üroloji ayrıca erkek üreme organları ile ilgili sorunlarla da ilgilenir (penis, testisler, skrotum, prostat vb.). Üroloji alanında uzmanlaşmış kişilere ürolog adı verilir, ürologlar bu rahatsızlık ve hastalık grubunu teşhis ve tedavi etmek için eğitilmiş sağlık uzmanlarıdır.

Erkekler hangi hastalıklarda ürolojiye gider?

İdrar yolu enfeksiyonları

Böbrekte taş hastalıkları

Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı

İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları

Akut renal yetmezlik

Addison hastalığı

Benign prostat hipertrofisi

Prostat kanseri

Kronik böbrek hastalığı

Prostatit ve diğer prostat hastalıkları

Üriner inkontinans

İdrar yollarında taş olması

İdrar yollarında darlık oluşması

İdrar yollarında tümör varlığı

Genital siğillerin ortaya çıkması

Peyronie Hastalığı

Penis fraktürü olması

Priapizm Hastalığı varlığı

Akut veya kronik hidrosel

Varikosel

Epididim kistlerinin varlığı

Testis torsiyonu

Testis tümörleri

Hipospadias hastalığı

Enürezis nokturna

Vezikoüreteral reflü hastalığı

Prematür ejekülasyon

Erektil disfonksiyon

Kadınlar hangi hastalıklarda ürolojiye gider?

İdrar yolu enfeksiyonları

Böbrekte taş hastalıkları

Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı

İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları

Akut renal yetmezlik

Addison hastalığı

Kronik böbrek hastalığı

Üriner inkontinans

İdrar yollarında taş olması

İdrar yollarında darlık oluşması

İdrar yollarında tümör varlığı

Genital siğillerin ortaya çıkması

Enürezis nokturna

Vezikoüreteral reflü hastalığı

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