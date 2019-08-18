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Urla’daki yangına belediye başkanı da müdahale etti

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti.

18 Ağustos 2019 Pazar 18:28
Urla’daki yangına belediye başkanı da müdahale etti

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti. Urla’daki yangının yanı sıra Gaziemir ilçesinde çıkan yangına müdahale de devam ediyor.


Öğlen saatlerinde İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sürerken, peş peşe Urla ve Gaziemir ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle yangın bölgelerini denetledi ve son durum hakkında bilgi verdi. İki ilçedeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Gaziemir Tırazlı Mahallesinde 13 dozer, 109 arazöz ve 5 helikopter kullanıldı. Urla’daki yangına müdahalede ise bir dozer, 30 arazöz ve 5 helikopter kullanıldı. İlçedeki yangına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte müdahale etti.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla Yağcılar ve Demircili bölgesinde çıkan yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteriyle de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an yangın Menengeç Koyu’na doğru devam ediyor. Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili, Yağcılar bölgesine giden yolları kullanmayalım" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:28
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