Urla "sarı kokulu" festival ile coştu

İzmir’in Urla ilçesinde, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Nohutalan Kavun Festivalinde, binlerce Urlalı ve İzmirli bir araya gelip eğlendi. Üreticilerin de ürünlerini sergilediği festival boyunca yaklaşık 2 bin adet kavun satıldı. Kavun yarışmasında ise en güzel tada sahip kavunlar seçildi.

Urla ilçesi Nohutalan Meydanı’nda düzenlenen Kavun Festivaline İzmir ve Çeşme’den de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Vatandaşların kurduğu stantlardaki ürünlerde kısa sürede tükendi.

Festivalde düzenlenen yarışma ile jüri üyeleri en güzel tada sahip kavunları seçti. Yarışmada birinciliği Asım Kızılata kazanırken, Turgut Eroğlu ikinci ve Nurettin Akova üçüncü oldu. Dereceye girenlere plaketlerini Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak verdi. İlk üçe giren isimlerin kurduğu stanttaki kavunlar dakikalar içinde satıldı.

Nohutalan kavununun en büyük özelliğinin susuz olarak kendiliğinden yetiştiği ve bölgenin coğrafi konumu nedeniyle farklı bir aromaya sahip olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Türkiye’nin dört bir yanından Nohutalan Kavunu’na olan ilginin de arttığını vurguladı.

Urla’nın tarım alanında önemli bir konuma sahip olduğunu ve tarımda yenilikçi bir vizyonla çalıştıklarını aktaran Başkan Oğuz, "Nohutalan Kavunu haricinde Urla Enginarı, Urla Bamyası bizlerin gurur kaynağı olan ürünlerimizden sadece bir kaçı. Önümüzdeki dönem gojiberry, stevia gibi katma değeri yüksek; hem yiyecek olarak tüketilebilin hem de endüstri de kullanılan bitkilerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Böylece üreticimiz çok daha fazla gelir elde edecek ve topraklarını satmak zorunda kalmayacak" diye konuştu.

Nohutalan Kovun Festivaline ayrıca; Urla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özgür Çakmak, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu ile yaklaşık bin kişi vatandaşlar katıldı.