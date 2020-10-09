  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Urla açıklarında çok sayıda sığınmacı yakalandı
Aktüel

Urla açıklarında çok sayıda sığınmacı yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:47:00 -
Urla açıklarında çok sayıda sığınmacı yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir teknede düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çok sayıda kişi yakalandı, 2 kişi ise geçişi organize ettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Seferihisar'daki Sığacık limanından hareket eden "Küçükyalı 1" adlı tekne, Urla Uzunkuyu Kokar sahilinden çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın ortak harekatında tekne Urla açıklarında durduruldu.

Kaçmak için tekneden denize atlayan kaptan için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Teknede bulunan birçok kişinin milliyetini ve kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Sığacık'ta bir düzenledikleri operasyonda geçişi organize ettiklerinden şüphelenilen 2 kişiyi yakaladı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak,..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay