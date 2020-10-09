Urla açıklarında çok sayıda sığınmacı yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir teknede düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çok sayıda kişi yakalandı, 2 kişi ise geçişi organize ettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Seferihisar'daki Sığacık limanından hareket eden "Küçükyalı 1" adlı tekne, Urla Uzunkuyu Kokar sahilinden çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın ortak harekatında tekne Urla açıklarında durduruldu.

Kaçmak için tekneden denize atlayan kaptan için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Teknede bulunan birçok kişinin milliyetini ve kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Sığacık'ta bir düzenledikleri operasyonda geçişi organize ettiklerinden şüphelenilen 2 kişiyi yakaladı.