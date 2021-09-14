Ürküten görüntü! Dünya bu manzarayı konuşuyor: Gölün rengi kırmızıya döndü

Ürdün'de yer alan Ölü Deniz'in hemen yanında bulunan 'Ölü Deniz Havuzu' renk değiştirerek kırmızı oldu. Kırmızıya dönen göl ile ilgili harekete geçen ekipler söz konusu olayın nasıl meydana geldiğini açıklamaya çalışıyor. Uzmanlar şimdiye kadar iki olasılık üzerinde duruyor: Suyun 'paslanmış olması' veya insan eliyle kirletilmiş olması.

Dünya, Ürdün'den gelen görüntüleri konuşuyor. 'Ölü Deniz Havuzu' olarak anılan göl kırmızıya döndü.

İşçiler tarafından fark edildi

Ölü Deniz'in yanı başındaki gölün son hali Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı'ndan işçiler tarafından keşfedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yer aldı, binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.

Yetkililer henüz sebebini anlayabilmiş değil

Gölden alınan su örneklerinin incelenmesine başlandı. Ancak yetkililer, rahatsız edici renk değişiminin nedenini henüz belirleyemedi.

Al-Karak Konseyi Su ve Tarım Komitesi başkanı Fathi Al-Huwaimel, suyun kaynağının belirlenmesi için yetkililerle temasa geçildiğini söyledi.

İki hipotez üzerinde duruluyor

Bu arada Ürdün Jeologları Sendikası başkanı Sakhr Al-Nusour ise söz konusu renk değişiminin insanlar tarafından eklenen maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Başka bir hipoteze göre ise, renk değişiminin nedeni yosun veya demir oksit varlığına bağlı olabilir.

Kökeni yaklaşık dört milyon yıl öncesine dayanan bu bölge, dünyanın en tuzlu su kütlelerinden birine ev sahipliği yapıyor.