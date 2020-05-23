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Ürgüp’te Aras Kargo’da çalışan 4 kişi karantinaya alındı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Aras Kargo çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:29:49 -
Ürgüp’te Aras Kargo’da çalışan 4 kişi karantinaya alındı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Aras Kargo çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan Aras Kargo şirketinin Ürgüp şubesinde çalışan 1 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kargo firmasında çalışan 4 kişinin de kontrol amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi.

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