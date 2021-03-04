Ürgüp Belediyesi ilkokul mezunu personel alımı! Ürgüp Belediyesi beton taşı döşeme personel alımı ne zaman?

Belediye bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlara sevindirici bir haber İŞKUR üzerinden geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, ilkokul mezunu ve sadece erkek adayların başvuru yapabileceği belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Ürgüp Belediyesi beton taşı döşeme personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR üzerinden Ürgüp Belediyesine, beton parke ve bordür taşı döşeme işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların, 8 Mart tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005906980 sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Başvuru konusunda genel bilgiler…

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yani 2 Mart ve 8 Mart tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru yapılabilir.

3) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

4) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

5) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde üzerinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

7) Gerçeğe aykırı belge sunanların ya da beyanda bulunanların başvurusunun yok sayılması ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.