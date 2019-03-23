Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve bunların üretime olan etkilerini, zararlarını engelleyebiliriz. Yakında açıklayacağımız Yerlileştirme Ürün Programı mevcut. Bu da bu manada döviz kurlarındaki dalgalanmalarda, bunun ekonomiye etkisini, en aza indirgeyecek bir proje." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sanayicilerle Buluşma" toplantısında konuşan Varank, AK Parti hükümetlerinin 16 yıldır aynı şevk ve heyecanla, dur durak bilmeksizin çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Varank, her ilin potansiyelini keşfetmek için çalıştıklarını belirterek, Sivas'ta 16 yılda 700'e yakın firmaya teşvik belgesi vererek, 4 milyar liralık yatırım desteklediklerini dile getirdi.

Sivas'ın üretim kapasitesini bu sayede artırdıklarını aktaran Varank, "Tabi üretim demek istihdam demek. Tek başına sadece bu teşvikler sayesinde 15 bin vatandaşımız yeni iş imkanlarıyla tanışmış oldu. Reel sektörün çarklarını döndüren KOBİ'lerimizi de ihmal etmedik. İktidarımız döneminde 2 bine yakın işletmemize, toplamda 21 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. Şu an KOSGEB'in 10 farklı programı açık durumda, siz değerli sanayicilerimizin, üreticilerimizin başvurularını bekliyor. Burada 10 bine yakın vatandaşımıza girişimcilik eğitimleri verdik." ifadelerini kullandı.

Varank, Sivas'a kazandırdıkları yeni OSB'nin en kısa zamanda yatırımlara hazır hale geleceğini dile getirerek, "İlk kurduğumuz OSB'de 8 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Benzer şekilde Gürün, Kangal, Şarkışla ve Yıldızeli sanayi sitelerini de ilimize kazandırdık." diye konuştu.

Üretimde kapasite artışları kadar, üretilen malların katma değeri ve rekabetçilik seviyesinin de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, Ar-Ge'nin öneminin bu noktada ortaya çıktığını söyledi.

Varank, Sivas'ta 2002 öncesi dönemde Ar-Ge ekosistemi adına hiçbir altyapı olmadığını, bu kapsamda da harekete geçtiklerini ifade etti.

Üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirip, inovasyon ruhunu harekete geçirdiklerini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada Sivas Cumhuriyet Teknoparkı'nı kazandırdık. Teknoparkımıza, bakanlığımız bütçesinden 13 milyon liralık hibe desteği sağladık. Buradaki işletmelerimiz, kurumlar, gelir ve gümrük vergisi alanlarında muafiyetlere sahip. Satın aldıkları ekipmanları KDV'den muaf tutuyoruz. Yine işletmelerin SGK priminin yüzde 50’sini devlet olarak biz ödüyor, istihdam edilen temel bilimler mezunlarının maaşlarına 2 yıl boyunca maaş desteği veriyoruz. Varmaya çalıştığım nokta şu; üretimde kaliteyi ve rekabetçiliği artırmak için, Ar-Ge faaliyetlerinizi hızlandırmalısınız. Elinizin altında bunu gerçekleştirebileceğiniz bir ekosistem mevcut. Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalarla iş birliğine gidebilir ya da Teknopark yerleşkesindeki boş alanları doldurabilirsiniz. Şundan emin olabilirsiniz, Ar-Ge'ye bugün harcayacağınız 1 lira, hem size hem de ülke ekonomisine misliyle dönecektir."

Kalkınma Ajansı'nın Sivas'ta 68 milyon liralık destek sağladığını belirten Varank, 7,1 milyon avro bütçeli İŞGEM Projesi kapsamında sektörel öbeklenme ve kümelenme konulu çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Mustafa Varank, bu merkezin metal işleme, küçük makine ve fonksiyonel gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Ön kuluçka merkezi, kuluçka merkezi ve gelişim merkezi olarak üç ana bölümden oluşan Sivas İŞGEM'de yüzde 80 doluluk oranının yakalandığına işaret eden Varank, "Yine Kale Projesi'nin de fizibilitesini tamamladık. Bu projemiz de cazibe merkezlerini destekleme programında yürütülecek. 50 milyon liralık proje bütçesinin 10 milyon lirasını bakanlığımız üstleniyor." diye konuştu.

- Yerlileştirme Ürün Programı

Varank, bakanlık olarak gelecek dönemde yatırım teşvik mevzuatını revize edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tüm illerimizin üretim kabiliyetlerini dikkate alıp, teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. Amacımız katma değerli üretim öncülüğünde bir büyümeyi gerçekleştirmek. Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve bunların üretime olan etkilerini, zararlarını engelleyebiliriz. Yakında açıklayacağımız Yerlileştirme Ürün Programı mevcut. Bu da bu manada döviz kurlarındaki dalgalanmalarda, bunun ekonomiye etkisini, en aza indirgeyecek bir proje. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda, hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız."

- "Birileri rahatsız oluyor"

"Sivas yiğidin harman olduğu topraklar" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak 17 yıldır ne yaptıysak Sivas'ın Yiğidolarından destek alarak yaptık. Arkamızda Sivas'ın olduğunu bilerek hem ülkemizde hem de dünyada adımlarımızı cesaretle attık. Bu yüzden Sivas'ın desteği bizim için önemli. Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biz bir kez daha Yiğidoların desteğini istiyoruz. Çünkü bu seçimler, sadece belediye başkanlarını seçeceğimiz bir seçim değil. Bunu defaatle dile getirdik, getiriyoruz. Bizim attığımız tüm adımların ülkemizin yüzüncü yılında tüm alanlarda en başarılı hedeflere ulaşmak olduğunu tüm çevreler biliyor. Ülkemizin bu yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin varlığını her hatırlattığımızda birileri rahatsız oluyor. Bizim gafletle hareket etmemizi, yürüyüşümüzün değerinin farkında olmamamızı istiyorlar. Bunları yapanlar çok açık bir şekilde aklımızla alay ediyorlar. Şu son 6 yılda ülkemizde yaşananları, bize yönelik saldırıları hiç yaşanmamış gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki bu ülkede şehirlerimiz terör eliyle işgal edilmeye kalkılmamış, sınırımızın etrafında terör koridoru oluşturulmaya çalışılmamış, 15 Temmuz'da tankla tüfekle F-16 ile irademiz gasbedilmeye çalışılmamış gibi davranıyorlar. Sanki Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpası, 6-8 Ekim olayları hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar ama biz saf değiliz. Bugüne kadar bunlarla mücadele eden biz olduk."

Bakan Varank, son dönemde kur-faiz-enflasyon üçgeninde Türkiye'ye sıkıntılı bir dönem yaşatmak isteyenlerin aynı çevreler olduğuna dikkati çekerek, "31 Mart seçimlerinden sözüm ona AK Parti'nin bir zayıflık emaresi göstermesi için ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Çünkü şunu gayet iyi biliyorlar. 31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçirecek. Sanayicimiz, girişimcimiz, vatandaşımızın önü açılacak, yatırımcılarımız önünü görecek. Yatırımlar artacak. İstihdam yükselecek. Reformlara, dönüşümlere, atılımlara tam odaklanacak bir Türkiye olacak. Her alanda güçlenen, bağımsızlığını sağlamlaştıran bir ülke olacak. Elbetteki bunu istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Bu fırsatı onlara vermeyeceğiz"

Sorunlarla boğuşan, seçimden seçime koşan, kafasını kaldırmaya imkan bulamayan Türkiye'nin onların işine geldiğini dile getiren Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Ama biz bu fırsatı onlara vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan da güçlenerek çıkacağız. İşte bu yüzden Sivas'tan, Sivaslı kardeşlerimizden bunun bilinciyle her zamankinden daha büyük bir destek bekliyoruz. Sivas bizim hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi gayet iyi bilir. Bu şehre 17 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 30 milyar liralık yatırım yaptık. Tüm bu yatırımların sizler farkındasınız. İşte Sivas'ta bu yatırımların, bu hizmetlerin devamı için 31 Mart önemli bir dönemeç olacak. AK Parti olarak Sivas adayımız Hilmi Bilgin Bey'i sizler zaten çok iyi tanıyorsunuz. 3 dönem bu şehrin milletvekilliğini yapmış, devlet yönetiminde tecrübe kazanmış, Sivas'ın ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir isim."

Sivas Nuri Demirağ OSB'nin Sivas'ın büyük bir beklentisi olduğunu, burayı endüstri bölgesi ve katma değer üretim merkezi haline getirmek istediklerini belirten Varank, "Burayı Türkiye'nin en önemli sanayi alanlarından birisi haline getireceğiz." dedi.

Varank, Sivas'ın müthiş bir termal potansiyeli olduğuna da değinerek, seracılığı öncelikli teşvik kapsamına aldıklarını anımsattı.

Bu manada Sivas'ın termal potansiyelini çok daha iyi değerlendireceklerini anlatan Varank, "Türkiye'de eksi 35 derecede karlar altında seracılık yapan, dünyaya bu ürünleri ihraç eden tesisler var. Sivas bunu başarabilir, inşallah el birliğiyle bunları da kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantının son kısmında Varank, sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Varank, öte yandan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dünyaca tanınan markaların ağır vasıta araçları, otomobil, lokomotif ve gemi jeneratör motorları için eksantrik mili üreten Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni (ESTAŞ) de ziyaret eden Varank, işçilerle yemek yedi, fabrikayı gezdi.