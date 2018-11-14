Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç edildi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından sektörün ilk 8 aylık verileri açıklandı. Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Ağustos verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9,8’i ihracata konu oldu. Rapora göre bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

TUİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, ihracatın (çimento+klinker) en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi. İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine ve Gana yer aldı.