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Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç edildi

Çimento sektörünün Ocak-Ağustos verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9,8’i ihraç edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç edildi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından sektörün ilk 8 aylık verileri açıklandı. Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Ağustos verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9,8’i ihracata konu oldu. Rapora göre bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

TUİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, ihracatın (çimento+klinker) en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi. İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine ve Gana yer aldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
  1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)
  2. Türkiye ekonomisi
  3. TUİK

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