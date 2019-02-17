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Üreticiye müjde! Paketten 1,5 milyar çıktı

Hükümet, çiftçileri rahatlatacak bir adım atıyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üreticilere ve yatırımcılara 1,5 milyar liralık hibe paketi sunacakları müjdesini verdi.

17 Şubat 2019 Pazar 09:55
Üreticiye müjde! Paketten 1,5 milyar çıktı

 Ekonomi Servisi 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı- Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2 - 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 bin 500 projeye destek

IPARD’ın AB sürecinin önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğunu belirten Pakdemirli, bu program sayesinde 42 ilde kırsal kalkınma yardımlarının yatırımcılarla buluştuğunu; 16 alt sektörün desteklendiğini ifade etti.

IPARD kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye yaklaşık 4 milyar lira hibe sunduklarını kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi: “Böylece kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti de söz konusu. Bu muafiyetin yatırımcıya önemli bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon Euro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz. 250 milyon Euro çağrı bütçesinin yüzde 75’i AB, yüzde 25’i ulusal kaynaktan oluşuyor.

Hayvancılığa dev katkı

Bu hibe paketiyle hayvancılık yatırımlarına 170 milyon Euro yani 1 milyar lirayla destek olacaklarını; yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini anlatan Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti: “İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. 250 milyon Euro’nun 80 milyon Euro’su yani yaklaşık 500 milyon lirasını işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız. Yatırıma göre değişmekle birlikte et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile kesimhane yatırımlarının 3 milyon Euro’ya kadar olan kısmını, süt toplama merkezlerinin kurulumuna yönelik yatırımların 1 milyon Euro’ya kadar olan kısmını, meyve-sebze soğuk hava deposu ve paketleme yatırımlarının 1 milyon 250 bin Euro’ya kadar olan kısmını, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarının ise 1,5 milyon Euro’ya kadar olan kısmını destekliyoruz.

Amaç rekabetçi işletmeler

Kooperatifler, üretici örgütleri ve bunların hâkim ortak oldukları tüzel kişiliklerin başvurularında da yüzde 60 hibe desteği uygulayacaklarını aktaran Pakdemirli, “Amacımız rekabetçi, sürdürülebilir, AB standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş işletmeleri ülkemize kazandırmak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:55
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)
  3. Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı- Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2 - 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı
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