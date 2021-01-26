Üreticiye kritik tavsiye: Ürününüzü inovatif hale getirin

Bakan Varank, ziyaretinin ardından şunları kaydetti: “Sadece üretimle, fiyat avantajıyla rakipler geçilmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bakın, emniyet kemeri imal eden ve dünyaya satan şirketimiz Ar-Ge merkezi kurmuş. Bu, ‘Biz katma değerli üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü inovatif şekilde geliştirecek çalışmalar yapıyoruz’ demek. Sadece fiyatla her şey bitmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamızın bunun farkına varıp bakanlığımız destekli bir Ar-Ge merkezi kurması da önemli.”