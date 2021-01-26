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Ekonomi Üreticiye kritik tavsiye: Ürününüzü inovatif hale getirin
Ekonomi

Üreticiye kritik tavsiye: Ürününüzü inovatif hale getirin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nde yerli emniyet kemeri üretip 28 ülkeye ihracat yapan Ark Pres Emniyet Kemerleri AŞ’yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:47:00 -
Üreticiye kritik tavsiye: Ürününüzü inovatif hale getirin

Bakan Varank, ziyaretinin ardından şunları kaydetti: “Sadece üretimle, fiyat avantajıyla rakipler geçilmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bakın, emniyet kemeri imal eden ve dünyaya satan şirketimiz Ar-Ge merkezi kurmuş. Bu, ‘Biz katma değerli üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü inovatif şekilde geliştirecek çalışmalar yapıyoruz’ demek. Sadece fiyatla her şey bitmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamızın bunun farkına varıp bakanlığımız destekli bir Ar-Ge merkezi kurması da önemli.”

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