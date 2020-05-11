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Ekonomi

Üreticinin elinde kalan çilekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin elinde kalan ürünlerini alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:54:19 -
Üreticinin elinde kalan çilekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin elinde kalan ürünlerini alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.


Mahsulün dalında çürümesine izin vermeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çiftçiye desteğimizi yeri gelir fidan ve tohumla yeri gelir alım desteğini sunarak yaparız. Biz çiftçimizin her zaman yanındayız” dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi çilek üreticinin sesini duydu ve onların derdine derman olmak için harekete geçti. Korona virüs salgını nedeniyle, çiftçinin pazar alanı daralınca çilekler dalında kaldı. Geçen yıllarda benzer sorunları yaşayan nar, portakal, erik ve patates üreticisinin de elinde kalan ürünlerini satın alan Büyükşehir Belediyesi, bu defa da çilek üreticisine destek oldu.


Atça’daki çilek üreticilerinden alınan çilekler birer kiloluk paketler yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.


“Çiftçimizin her zaman yanındayız.”


"Çiftçiye desteğimizi yeri gelir fidan ve tohumla yeri gelir alım desteğini sunarak yaparız" diyen Başkan Çerçioğlu, “Biz çiftçimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Geçmişte benzer sorunlar yaşanınca da alım desteği yapmıştık. Hem çiftçimiz kazansın hem de vatandaşımız sağlıklı gıdaya ulaşabilsin istiyoruz” dedi.


Ürünlerini pazarlamak konusunda bu yıl büyük sorunlar yaşadıklarını belirten çilek üreticileri, “Geçmiş yıllarda Büyükşehir Belediyemiz çiftçiye çeşitli ürünlerde alım desteği sunmuştu. Bu sene de bizlere destek olundu. Bu alım desteği bizlere ilaç gibi geldi” diyerek başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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