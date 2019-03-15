Üreticinin beklediği tarih açıklandı

Giresun’da 77 Bin fındık üreticisinin beklediği alan bazı destek ödemeleri ay sonu üreticinin hesabına yatırılacağı açıklandı.

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Alan bazlı gelir desteği ödemeleri 29 Mart’tan itibaren üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaya başlanılacak. Giresun il genelinde 77 bin 4 üreticiye 163 milyon 675 bin 822 lira gelir desteği ödemesi yapılacak” dedi.

Desteğin hasat öncesi bahçesinde bakım ve ilaçlama yapan üreticilere can suyu olacağını ifade eden Karan, “Hükümet tarafından 2009 yılından beri üreticilere ödenen alan bazlı gelir desteğini üretici için çok önemli. Bu destek aynı zamanda fındık tarımı yapılan illerin ekonomisine de katkı sunuyor. Alan bazlı gelir desteğinin imarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği bulunan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara üreticiler adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.