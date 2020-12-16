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Ekonomi Üreticilere müjde! Fındık alım süresi uzatıldı
Ekonomi

Üreticilere müjde! Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi'mizin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:06:00 -
Üreticilere müjde! Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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