  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fahrettin Altun: Irkçılık en büyük hastalık
Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu
ABD ve İsrail pazarı Türkiye’nin elinde
AK Partili vekilden Ahmet Şık'a flaş cevap: Gücünüz yetmez!
Ekonomi Üreticilere 158 milyon liralık destek ödemeleri başladı
Ekonomi

Üreticilere 158 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:26:00 -
Üreticilere 158 milyon liralık destek ödemeleri başladı

18 ilde 17 bin 870 üreticiye 102 milyon 984 bin 7 lira aktardıklarını belirten Pakdemirli, 64 ilde 14 bin 443 aileye 4 milyon 490 bin 883 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin 228 lira olmak üzere toplam 158 milyon 121 bin 984 liralık destekleme ödemesinin dün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay