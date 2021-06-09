Üreticilere 158 milyon liralık destek ödemeleri başladı

18 ilde 17 bin 870 üreticiye 102 milyon 984 bin 7 lira aktardıklarını belirten Pakdemirli, 64 ilde 14 bin 443 aileye 4 milyon 490 bin 883 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin 228 lira olmak üzere toplam 158 milyon 121 bin 984 liralık destekleme ödemesinin dün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.