Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

Bakan Yumaklı, 2027 yılında uygulanacak TARSİM yeniliklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İklim krizi ve doğal afetlerin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yumaklı, üreticilerin emeklerini güvence altına almak adına sigorta kapsamını her geçen yıl daha da büyüttüklerini ifade etti. Yeni düzenlemeyle birlikte Bitkisel Ürün Sigortası ve Temel Sigorta Paketi’nde teminat kapsamının genişletildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına; ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi. Ayrıca Gelir Koruma Sigortası kapsamında mevcut buğday, arpa ve çavdar ürünlerine ek olarak tritikale de teminat altına alındı. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda pelemir ürünü de TARSİM kapsamına dahil edilirken, enginar ürününde çok yıllık yetiştiricilikte dolu paket teminat başlangıç esasları yeniden belirlendi" dedi.