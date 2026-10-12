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Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

Devlet üreticilerin emeklerini güvence altına almak adına sigortalı ürün havuzunu genişletiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Temel Sigorta Paketi'ne 16 ürün daha dahil edilerek teminatın 25 ürüne çıkarıldığını açıkladı.

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Foto - Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

Bakan Yumaklı, 2027 yılında uygulanacak TARSİM yeniliklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İklim krizi ve doğal afetlerin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yumaklı, üreticilerin emeklerini güvence altına almak adına sigorta kapsamını her geçen yıl daha da büyüttüklerini ifade etti. Yeni düzenlemeyle birlikte Bitkisel Ürün Sigortası ve Temel Sigorta Paketi’nde teminat kapsamının genişletildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına; ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi. Ayrıca Gelir Koruma Sigortası kapsamında mevcut buğday, arpa ve çavdar ürünlerine ek olarak tritikale de teminat altına alındı. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda pelemir ürünü de TARSİM kapsamına dahil edilirken, enginar ürününde çok yıllık yetiştiricilikte dolu paket teminat başlangıç esasları yeniden belirlendi" dedi.

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Foto - Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

TEKİRDAĞ, ŞANLIURFA VE KAYSERİ’DE PİLOT UYGULAMA Yumaklı, başta kuraklık olmak üzere üreticilerin Köy Bazlı Verim Sigortası teminatlarında yer alan ürünlerde yaşanan verim kayıplarını parsel bazında güvence altına alan Parsel Bazlı Verim Sigortası’nın pilot olarak Tekirdağ, Şanlıurfa ve Kayseri'de uygulanmaya başlanacağını, akabinde tüm Türkiye’de hayata geçeceğini açıkladı. Yumaklı, bunun yanı sıra şeker pancarı tohumluk üretiminde, yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıpları ile baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarlarının da teminat kapsamına eklendiğini aktardı.

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Foto - Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

HAYVANCILIK VE ARICILIK SİGORTALARINDA ÖNEMLİ DESTEKLER Bakan Yumaklı, büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üretici lehine kritik adımlar atıldığını ifade ederek, "İnfertilite (kısırlık) nedeniyle oluşan mecburi kesim hasarlarında poliçe döneminde buzağılamış olma şartı, poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekildi. Geniş kapsamlı tarifede yetiştiriciler, talepleri halinde buzağılarını 1’inci günden itibaren sigortalatabilecek. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için Bakanlığın Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) ile TARSİM entegrasyonu sağlandı. Arıcılık Sigortası'nda ise kar yağışından kaynaklı heyelan hasarları teminat kapsamına alınırken, kovan bedeli 5 bin 500 TL’den 6 bin 500 TL’ye yükseltildi" ifadelerini kullandı.

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Foto - Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

SERACILARA VE GAZİ YAKINLARINA İNDİRİM Seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örtü onarım masrafının 6 bin 500 TL’den 8 bin 500 TL’ye çıkarıldığını vurgulayan Yumaklı, "Modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 prim indirimi uygulanacak olup, risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransı yüzde 15’ten yüzde 20’ye yükseltildi. Sosyal destekler kapsamında ise mevcutta şehit yakınları ve gazilere uygulanan indirim imkanı, gazi yakınları için de geçerli hale getirildi” dedi.

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Foto - Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

Yumaklı, tarımsal üretimin en önemli sacayaklarından biri olan tarım sigortaları alanında da tüm paydaşlarla güçlü bir iş birliği içinde, sistemin geliştirilmesine, üretici ve yetiştiricilerin faaliyetlerinin devamlılığına katkı sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Tarım Sigortaları Kanunu ile 2006 yılında faaliyetlerine başlayan TARSİM Sistemi, tarım sigortaları alanında dünyadaki en başarılı kamu-özel sektör-STK iş birliği modellerinden biri haline gelmiştir. Sigortalanabilir ve ölçülebilir nitelikteki tüm risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sistemin teminat kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl genişletilmektedir. 2027 yılı düzenlemelerimiz ile şemsiyeyi daha da genişletmiş olduk. Çalışmalarımızda her zaman büyük desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesileyle tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni düzenlemelerimiz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

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