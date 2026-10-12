Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi

Yumaklı, tarımsal üretimin en önemli sacayaklarından biri olan tarım sigortaları alanında da tüm paydaşlarla güçlü bir iş birliği içinde, sistemin geliştirilmesine, üretici ve yetiştiricilerin faaliyetlerinin devamlılığına katkı sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Tarım Sigortaları Kanunu ile 2006 yılında faaliyetlerine başlayan TARSİM Sistemi, tarım sigortaları alanında dünyadaki en başarılı kamu-özel sektör-STK iş birliği modellerinden biri haline gelmiştir. Sigortalanabilir ve ölçülebilir nitelikteki tüm risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sistemin teminat kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl genişletilmektedir. 2027 yılı düzenlemelerimiz ile şemsiyeyi daha da genişletmiş olduk. Çalışmalarımızda her zaman büyük desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesileyle tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni düzenlemelerimiz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi.