Üreticiden önemli uyarı! Faizleri daha da arttırmaya gerek yok

Buğra Kardan

11 bini aşkın üyesi bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) önemli ikazlar geldi. Genel Başkan Abdurrahman Kaan, enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kaan’ın uyarıları şöyle:

Çalışmalara hız vermeliyiz

Enflasyonla ilgili de bir sorunumuz var.

Enflasyon konusuna ciddi bir şekilde çalışmalıyız.

Şu muhakkak ki paranın gücünü ülkenin üretim ve yatırım kuvveti belirler. Üretim, arz arttığında enflasyon geriye gelir.

Faiz, bizim kırmızı çizgimiz.

Gelinen aşamada faiz oranını daha da arttırılmasına gerek yok. Çünkü faiz oranının yukarı çekilmesi yatırımlara balta vurur.

Üretici ve tüketici fiyatlarını kontrol altına almak için başka yöntemlere başvurulmalı.

Fiyat istikrarını tehdit eden bütün ürünlere karşı önlemler alınmalı.

Türkiye, yüzde 4-5 büyüyebilir. İmalat sanayiinde şu an için bir sıkıntı yok ancak harita kırmızıya döner de Covid-19 süratle yayılırsa üretim yapamaz duruma geliriz. Bunun dışında karşımızda bir risk ya da sorun yok.

2021 için umutluyuz

Türkiye 2020’de yüzde 1.8 büyüme elde etti. Bu bir başarıydı.

Hükümet tarafından ilan edilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Covid-19 şokuyla ciddi sarsıntı geçiren Türkiye ekonomisine can suyu oldu.

Yeni reform paketi de 2021 için umutlarımızı arttırdı.

Paketin 2020’de başlayan V tipi toparlanmayı çok daha fazla sektöre yayacağına inanıyoruz.

Gelir vergisi muafiyetinin getirilmesinin, beyan yükümlülüğünün kaldırılmasının KOBİ’lerin iş hacimlerini arttıracağını düşünüyoruz.

Şeffaflık vurgusu

Yeni dönemde vergi sisteminin yalın, şeffaf ve yatırımcı dostu olmasını bekliyoruz.

Reformlar ümit verici. Likiditeye erişimin kolay kılınması, küçük ölçekli firmalara 24 aya yayılabilecek 6 ayı geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi sunulması rahatlamaya neden olacak.

Reform paketiyle iç talep ve yatırım tarafından iyi haberler geleceği kanaatindeyiz.

Ciddi avantajlarımız var

MÜSİAD İzmir Şubesi 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Kaan, Türkiye’nin mevcut imalat potansiyeli ve esnek üretim kapasitesiyle diğer ülkelerle kıyaslandığında ciddi bir avantaja sahip olduğuna işaret etti. Kaan, “Yerli ve milli üretimde kritik pozisyondaki bütün sektörlerimizin kendi kendine yeterlilik politikalarının arttırılması, dış ticarete yönelik yeni bir stratejinin belirlenmesi doğru bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.