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Üreter taşı nedir? Üreter taşı belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır?

Üreter taşı nedir? Üreter taşı belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır? Üreter taşı böbrek içerisinde yer alan taşın idrak yoluna düşmesi yoluyla gerçekleşir. Üreter taşları böbrek içerisinde yer alan taşın idrar yoluna düşmesi yoluyla gerçekleşir. Üreter taşları genetik yatkınlık, sıvı tüketiminin az olması haricinde üreter kanalının dar olması durumunda ortaya çıkmaktadır.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
Üreter taşı nedir? Üreter taşı belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır?

Üreter taşı nedir? Üreter taşı böbrek içerisinde yer alan taşın idrak yoluna düşmesi yoluyla gerçekleşir. Üreter taşları böbrek içerisinde yer alan taşın idrar yoluna düşmesi yoluyla gerçekleşir. Üreter taşları genetik yatkınlık, sıvı tüketiminin az olması haricinde üreter kanalının dar olması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

İdrar çıkışında zorlanma, idrarda kan, idrar çıkışı sırasında şiddetli ağrı ve acı üreter taşlarının belirtilerindendir. Endoskopik (kapalı) yöntemle yapılan lazerle taş kırma işlemi ile üreter taşlarından kurtulabilirsiniz. Üreter taşları tedavisi, taşın bulunduğu bölgeye ve de taşın büyüklüğüne göre değişmektedir. Üreter çapı alt kısımda 5 mm’ye kadar düşmektedir. Bu nedenle 5 mm’nin altındaki taşlar hastada doğumsal anatomik darlık yoksa, genellikle medikal tedavi ile düşmektedir. Çapı 5-10 mm arasındaki taşlar ise ortalama %30-50 ihtimalle medikal tedavi ile spontan bir şekilde düşmektedir. Bu hastaların büyük bir kısmına yardımcı ek tedaviler ya da operasyon gerekmektedir (ESWL veya URS operasyonu). Çapı 1 cm’nin üzerindeki taşlar ise %1 ihtimalle kendiliğinden düşmektedir. Taşların boyutlarının yanında bulunduğu Üreteral segment de tedavi planında önemli rol oynamaktadır. 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
  1. Üreter taşı nedir?
  2. Üreter taşı belirtileri neler
  3. Üreter taşı tedavisi nasıl yapılır?

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