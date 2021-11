Ürdün'den Türkiye açıklaması

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerini en çok destekleyen ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Milletvekili Ermuti, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iç ve dış meselelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin ilişkilerinden memnuniyetini dile getiren Ermuti, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Ankara, Filistin konusunda bizi destekliyor. Türkiye, Ürdün konusunda olumlu ve takdir edilesi bir tutuma sahip. Son zamanlarda iki ülke arasında yapılan ticaret anlaşmaları da bunun bir kanıtı." dedi.

Ülkesinin geleneksel ittifaklarındaki değişime ve Türkiye'ye yönelişine işaret eden Ermuti, birden çok ittifaktan ve herkesle iletişim kanallarının açık olmasından yana olduğunu kaydetti.

Ermuti, Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerine en çok destek veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi konusuna da değinen Ermuti, "Normalleşmenin ekonomik boyutu değil her şeyden önce siyasi boyutu var; tutumlar her an değişebilir." dedi.

Suriye'nin siyasi ve güvenlik açıdan çökmüş durumda olduğunu, rejimin egemenliği bulunmadığını, İran ve Rusya tarafından yönetildiğini söyleyen Ermuti, "Bir gün olsun Ürdün'ün yanında durmamış bir rejime nasıl elimizi uzatıyoruz? Ayrıca bu rejim suçlar işledi; halkını öldürdü. Onunla iletişim kanalları mı açalım? Neden?" diye konuştu.

"Ülkemi savunuyorum"

Ermuti, kendisini muhalif değil bir vatandaş olarak tanımladığını belirterek, "Ben ülkemi savunuyorum. Reform sürecinde ve hükümetin kararlarında kusurlar görüyorum. Bu yüzden de bunlara itiraz ediyorum." dedi.

Eleştirilerinin kişilerle ilgili olmadığını kaydeden Ermuti, "Bugün şiddetle muhalefet ediyorum. Ancak yarın hükümet, ülkeye ve vatandaşa hizmet eden, haklarını koruyan, kurumları ve hukuk devletini güçlendiren sağlam ve olumlu bir adım atarsa bunu destekleriz. Muhalefet görecelidir." ifadelerini kullandı.