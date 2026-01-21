  • İSTANBUL
Dünya Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili
Dünya

Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:

ABD’nin başkenti Washington’da, Trump karşıtı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.

ABD’nin başkenti Washington’da, Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasının birinci yıl dönümünde Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi.

Trump karşıtı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde de, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının birinci yıl dönümünde gösteri düzenlendi. Ülke genelinde düzenlenen iş bırakma eylemi ve protesto gösterilerine çok sayıda kişi katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletine bağlı San Francisco kentinde ise ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülke genelinde yürüttüğü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarına karşı geniş kapsamlı bir protesto gösterisi düzenlendi.
 Kentin simge noktalarından Civic Center Plaza’da bir araya gelen binden fazla gösterici, göçmen haklarına dikkat çekerek federal hükümetin sınır ve sınır dışı politikalarını eleştirdi.

