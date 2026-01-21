Diz boyu karda nöbet! Ekiplerin elektrik seferberliği

Artvin’de etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde elektrik hatlarında arızalara ve kesintilere neden olurken, sahada zorlu bir mesai başladı. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen sahada kesintisiz enerji için yoğun bir mücadele yürütüyor.

Diz boyunu aşan karla mücadele

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapanırken, enerji nakil hatlarında oluşan arızalara müdahale etmek için görev yapan ekipler, zaman zaman diz boyunu aşan kar üzerinde yürümekte güçlük çekiyor. Araçların ilerleyemediği noktalarda saatlerce karda yürüyerek arıza bölgelerine ulaşan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkisiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen arızalara müdahale eden Çoruh EDAŞ ekipleri, kimi zaman enerji nakil direklerinin tepesine çıkarak, kimi zaman da fırtına ve soğuğa rağmen açık arazide çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar altında yürütülen çalışmalarla elektrik kesintilerini en kısa sürede gidermeye çalışıyor.

Kent genelinde enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla 182 personel ve 63 araçla görev yapan Çoruh EDAŞ, hava ve yol şartlarının elverdiği ölçüde arıza tespit ve onarım çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Karla kaplı arazilerde ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar sırasında ekipler, iş güvenliği önlemlerini de üst seviyede tutuyor.

Araçlarla ulaşım imkansız

Özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda ekipler, ağır ekipmanlarını sırtlayarak uzun mesafeleri yürüyerek kat ediyor. Zaman zaman kar üzerinde güçlükle ilerleyen ekipler, arızaya ulaşabilmek için saatler süren yürüyüşlerin ardından onarım çalışmalarını tamamlıyor.

Şebeke anlık olarak takip ediliyor

Çoruh EDAŞ, olumsuz hava şartlarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek için şebekeyi anlık olarak izlerken, oluşabilecek her türlü arızaya hızlı müdahale edebilmek amacıyla ekiplerini sürekli hazır tutuyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek arıza ve şebeke olaylarını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerini istedi.