  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü! Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı Kaçak ilaç şebekesi çökertildi Vatandaşa müjde: 4 ay zam yok! Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat!
Yaşam Diz boyu karda nöbet! Ekiplerin elektrik seferberliği
Yaşam

Diz boyu karda nöbet! Ekiplerin elektrik seferberliği

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Artvin’de yoğun kar yağışı kesintileri beraberinde getirdi, bazı noktalara araç bile ulaşamadı. Çoruh EDAŞ ekipleri, saatlerce karda yürüyüp direklerin tepesinde çalışarak enerji hattını yeniden ayağa kaldırıyor.

Artvin’de etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde elektrik hatlarında arızalara ve kesintilere neden olurken, sahada zorlu bir mesai başladı. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen sahada kesintisiz enerji için yoğun bir mücadele yürütüyor.

 

Diz boyunu aşan karla mücadele

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapanırken, enerji nakil hatlarında oluşan arızalara müdahale etmek için görev yapan ekipler, zaman zaman diz boyunu aşan kar üzerinde yürümekte güçlük çekiyor. Araçların ilerleyemediği noktalarda saatlerce karda yürüyerek arıza bölgelerine ulaşan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

 

Kar yağışının etkisiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen arızalara müdahale eden Çoruh EDAŞ ekipleri, kimi zaman enerji nakil direklerinin tepesine çıkarak, kimi zaman da fırtına ve soğuğa rağmen açık arazide çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar altında yürütülen çalışmalarla elektrik kesintilerini en kısa sürede gidermeye çalışıyor.

 

Kent genelinde enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla 182 personel ve 63 araçla görev yapan Çoruh EDAŞ, hava ve yol şartlarının elverdiği ölçüde arıza tespit ve onarım çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Karla kaplı arazilerde ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar sırasında ekipler, iş güvenliği önlemlerini de üst seviyede tutuyor.

 

Araçlarla ulaşım imkansız

Özellikle kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda ekipler, ağır ekipmanlarını sırtlayarak uzun mesafeleri yürüyerek kat ediyor. Zaman zaman kar üzerinde güçlükle ilerleyen ekipler, arızaya ulaşabilmek için saatler süren yürüyüşlerin ardından onarım çalışmalarını tamamlıyor.

 

Şebeke anlık olarak takip ediliyor

Çoruh EDAŞ, olumsuz hava şartlarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek için şebekeyi anlık olarak izlerken, oluşabilecek her türlü arızaya hızlı müdahale edebilmek amacıyla ekiplerini sürekli hazır tutuyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek arıza ve şebeke olaylarını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerini istedi.

 

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var
Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Gündem

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu
Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu

Yerel

Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu

Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

Gündem

Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23