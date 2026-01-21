Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu! Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran dev uyuşturucu operasyonunda yeni bir safhaya geçildi. Dün eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin dünyasının yakından tanıdığı Mehmet Üstündağ, Huzur Giyim’in veliahdı Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un emniyetteki sorguları tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada flaş gelişme! Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı verildi.
4 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştğ. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin burada savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.
Gündem
Atlas Çağlayan cinayetinde ikinci perde: Aileyi tehdit eden magandalara operasyon! 4 tutuklama...