  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
21 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Ocak 2011: Muhammed Halis Emek'in vefatı (Erzurum ulemasından) Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var! PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’ İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak! Hamas'tan Müslüman devletlere çağrı: 'Bari kınayın!' Terör koridoruna destek olanlar deşifre oldu: Suriye politikasında kim, ne demişti? ABD, bir petrol tankerine daha çöktü Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm" Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!
Dünya Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!
Dünya

Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada'yı "51. eyalet" olarak nitelendirmesi ve Kuzey Amerika kıtasına yönelik yayılmacı söylemleri, Ottawa yönetimini en kötü senaryoya hazırladı. Kanada merkezli The Globe and Mail gazetesinin üst düzey askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, Kanada ordusu tam bir asır sonra ilk kez ABD'nin ülkeyi güneyden işgal ettiği bir savaş senaryosunu modelledi.

Gazeteye konuşan iki hükümet yetkilisi, Kanada ordusunun ABD'nin olası bir işgalini ve buna verebilecekleri karşılığı modellediğini ve üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, ordunun modelinde ABD'nin işgale güneyden başlamasının ve Kanada'nın kara ile denizdeki stratejik pozisyonlarını iki gün ila bir hafta içinde aşacağının öngörüldüğünü belirtti.

 

Kanada'nın tipik bir ABD saldırısını püskürtmek için gerekli askeri personele ve gelişmiş ekipmana sahip olmadığını söyleyen yetkililer, ordunun, pusu, sabotaj, insansız hava aracı saldırıları ve vur-kaç gibi taktikleri denediğini anlattı.

Yetkililer, ordunun üzerinde çalıştığı taktiklerin, Afganistan'da Rusya ve ABD güçlerine karşı kullanılanlara benzediğini ve değerlendirilmelerindeki amacın, olası işgalcilere büyük kayıplar verdirmek olduğunu ifade etti.

 

- Hazırlıklara rağmen işgal olası görülmüyor

Öte yandan yetkililer, Trump yönetiminin Kanada'yı işgal emri vermesini olası görmediklerini dile getirdi.

ABD ordusuyla ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirten yetkililer, ABD'nin inşa ettiği savunma sistemi "Altın Kubbe"ye Kanada'nın katılımı konusunda birlikte çalışıldığını kaydetti.

Yetkililerin açıklamaları, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmasının ardından Trump'ın Batı Yarım Küre'ye yönelik söylemlerinin arttığı dönemde geldi.

 

Trump 20 Ocak'ta sosyal medya hesabından, üzerine oynanmış bir görsel paylaşmış, görselde Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir haritaya yer verilmişti.

Kanada'nın CBC News kanalının 19 Ocak'taki haberinde de Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Grönland'daki tatbikatlara katılmaları için adaya asker göndermeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Kanada, ABD'nin Venezuela zorbalığını memnuniyetle karşıladı
Kanada, ABD'nin Venezuela zorbalığını memnuniyetle karşıladı

Dünya

Kanada, ABD'nin Venezuela zorbalığını memnuniyetle karşıladı

Kanada'dan Danimarka'ya Grönland desteği
Kanada'dan Danimarka'ya Grönland desteği

Dünya

Kanada'dan Danimarka'ya Grönland desteği

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!
Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

Dünya

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Buraya yazıyorum.ABD,GRONDLANDI alacak.KANADAYI DA ne yapıp edip,ülkesine bağlayacak VE ülkesinin gelecek BİN YILINI garantiye alacak.Bu yönüyle TRUMP'U takdir ediyorum.Ülkesinin geleceğini düşünüyor.Bizim de ileriye dönük amacımız olmalıdır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23