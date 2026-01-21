  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret yapan işletmelerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için kapsamlı bir "Taksonomi Belgesi" hazırladı. Yapay zeka destekli denetimlerin de devreye gireceği yeni sistemde, satış ilanlarında eksik bilgi veren işletmecilere sıkı takip uygulanacak.

Foto - E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

Dijital ekonominin hızla büyümesiyle birlikte ürün güvenliği denetimleri de dijitalleşiyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi" kapsamında hazırlanan rehber, çevrim içi satış yapan iktisadi işletmeciler için zorunlu kriterleri belirledi. 1 Nisan 2025’te yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda hazırlanan bu belge, tüketiciyi korumayı ve haksız rekabeti önlemeyi amaçlıyor.

Foto - E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

Ticaret Bakanlığı, güvenilir, kalıcı bir dijital ekonominin oluşması amacıyla çevrim içi satış yapan iktisadi işletmecileri, yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri hususunda uyararak, onlara yönelik rehber niteliğinde bir belge hazırladı. Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Ticaret Bakanlığınca yürütülen "e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi" ile güvenli bir dijital ekonomi hedefleniyor. Bu kapsamda 9 Eylül 2024'te hayata geçirilen ve bu yılın eylül ayında tamamlanması planlanan proje, Türkiye'nin AB ile ekonomik entegrasyon hedefinin önemli bir parçası olan ürün güvenliği mevzuatına uyum sağlama yolculuğunda stratejik önemde görülüyor. Proje doğrultusunda Türkiye'de, AB'nin ürün güvenliği düzenlemelerine uygun, dinamik ve yenilikçi bir piyasa gözetim ve denetim (PGD) sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Bu noktada ülkede, ürün güvenliğini sağlamak ve dijital pazarlarda piyasa gözetim ve denetiminin etkinliğini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Foto - E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

ÜRÜNLERİN UYGUNLUĞUNUN YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE TAKİBİ AMAÇLANIYOR Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik yenilikçi yazılım ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla bütüncül bir model oluşturulması da projenin odağında yer alıyor. Bu kapsamda elektronik ortamda piyasaya sunulan ürünlerin teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını tespit eden, risk analizine dayalı ve yapay zeka destekli bir yazılımın geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu yazılımın, çevrim içi satış ilanlarını tarayarak Uzaktan İletişim Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği doğrultusunda satış ilanlarına getirilen yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmadığının tespitini yapması bekleniyor. Ayrıca yetkili kuruluşların e-PGD faaliyetlerini daha etkin yürütmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Foto - E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

SATIŞ İLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN TEMEL KRİTERLER Proje kapsamında Bakanlıkça çevrim içi satış yapan iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde bir "taksonomi belgesi" hazırlandı. Bakanlığın "https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/taksonomi-belgesi-yayimlandi" internet adresinde yer verilen belgede, uzaktan iletişim araçlarıyla piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin satış ilanlarında yer alması gereken asgari bilgiler ve ürün gruplarına göre aranacak temel kriterler yer alıyor. Bu kapsamda Bakanlık, söz konusu bilgilere dikkat etmeleri için çevrim içi satış yapan iktisadi işletmecileri uyardı.

Foto - E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

TİCARİ UNVAN VE POSTA ADRESLERİNİN YER ALMASI ÖNEM TAŞIYOR Buna göre imalatçı, ithalatçı, satıcı, aracı hizmet sağlayıcılarını kapsayan iktisadi işletmecinin ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, iletişim kurulabilecek posta ve elektronik posta adresinin ilanda yer alması gerekiyor. Söz konusu satış ilanlarında ürünün Türkiye'de yerleşik imalatçısının ismi, kayıtlı ticari ünvanı veya markası, imalatçı Türkiye'de yerleşik değilse ithalatçının ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, yerleşik imalatçı ve ithalatçı yoksa, yerleşik yetkili temsilcinin veya ifa hizmet sağlayıcının ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, bunların posta ve elektronik posta adreslerinin bulunması önem taşıyor. Teknik düzenlemelerde ürüne veya ürün ambalajına eşlik eden belgelere iliştirilmesi gerektiği belirtilen Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile varsa uygunluk işareti, ürünün fotoğrafı, tipi ve ürünü tanımlayacak diğer bilgiler dahil olmak üzere tarifine imkan veren tüm bilgilerin de yer alması gerekiyor.

