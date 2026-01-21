E-ticarette yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor: Satış ilanlarında bu bilgilerin olması şart

TİCARİ UNVAN VE POSTA ADRESLERİNİN YER ALMASI ÖNEM TAŞIYOR Buna göre imalatçı, ithalatçı, satıcı, aracı hizmet sağlayıcılarını kapsayan iktisadi işletmecinin ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, iletişim kurulabilecek posta ve elektronik posta adresinin ilanda yer alması gerekiyor. Söz konusu satış ilanlarında ürünün Türkiye'de yerleşik imalatçısının ismi, kayıtlı ticari ünvanı veya markası, imalatçı Türkiye'de yerleşik değilse ithalatçının ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, yerleşik imalatçı ve ithalatçı yoksa, yerleşik yetkili temsilcinin veya ifa hizmet sağlayıcının ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, bunların posta ve elektronik posta adreslerinin bulunması önem taşıyor. Teknik düzenlemelerde ürüne veya ürün ambalajına eşlik eden belgelere iliştirilmesi gerektiği belirtilen Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile varsa uygunluk işareti, ürünün fotoğrafı, tipi ve ürünü tanımlayacak diğer bilgiler dahil olmak üzere tarifine imkan veren tüm bilgilerin de yer alması gerekiyor.