Karda tehlikeli eğlence! Arabanın arkasına bağladı
Diyarbakır'da bir genç, otomobilin arkasına bağladığı lastiğin üzerine oturup karda kaydı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır’da sert kış şartları günlük hayatı zorlarken, bazıları karın keyfini sıra dışı yollarla çıkarmayı seçti. Dicle ilçesinde kar üstüne kaymak isteyen bir kişi, otomobilin arkasına araç lastiği bağlayıp oturdu. Aracın bagaj kısmına da arkadaşını oturtan genç, karda kaydığı anları kayıt altına aldırdı. Genç, lastik üzerinde kaydığı sırada sokaktan geçerken arkadaşlarının kartopu saldırısına uğradı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.
