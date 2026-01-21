  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar Kobani olaylarından ders almayanlar yine sokakları geriyor! Ateşle oynamayın Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada! Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç! Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü! Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu!
Yaşam Karda tehlikeli eğlence! Arabanın arkasına bağladı
Yaşam

Karda tehlikeli eğlence! Arabanın arkasına bağladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır'da bir genç, otomobilin arkasına bağladığı lastiğin üzerine oturup karda kaydı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır’da sert kış şartları günlük hayatı zorlarken, bazıları karın keyfini sıra dışı yollarla çıkarmayı seçti. Dicle ilçesinde kar üstüne kaymak isteyen bir kişi, otomobilin arkasına araç lastiği bağlayıp oturdu. Aracın bagaj kısmına da arkadaşını oturtan genç, karda kaydığı anları kayıt altına aldırdı. Genç, lastik üzerinde kaydığı sırada sokaktan geçerken arkadaşlarının kartopu saldırısına uğradı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Aktüel

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23