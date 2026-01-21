Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç!

Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan bilgilere göre, Donald TRUMP, İran’a karşı atılacak adımların etkisini tarif ederken defalarca "belirleyici" ifadesini kullandı. Bu talimat üzerine PENTAGON ve BEYAZ SARAY, sınırlı hava saldırılarından doğrudan rejim değişikliğini hedefleyen senaryolara kadar geniş bir harekat planı hazırladı. Masadaki seçenekler arasında İran Devrim Muhafızları (IRGC) tesislerinin vurulması ve nükleer programın durdurulması öncelikli sırada yer alıyor.

USS Abraham Lincoln Bölgeye Doğru "Karanlıkta" İlerliyor

ABD’nin askeri yığınağı pazar günü Ürdün’e iniş yapan F-15E savaş uçaklarıyla hız kazandı. Öte yandan, destroyerler ve F-35 savaş jetleriyle desteklenen USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu, Güney Çin Denizi’nden ayrılarak Batı’ya yöneldi. Son gelen verilere göre, gemi transponderlarını kapatarak "karanlık modda" Hint Okyanusu üzerinden bölgeye seyrediyor.

"İnfazlar Durmazsa Çok Sert Olacak"

TRUMP, salı günü yaptığı açıklamada İran yönetiminin 837 kişiyi kapsayan idam planlarını askıya aldığını iddia ederek şunları söyledi:

"İran’la ilgili ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Şimdilik infazların durdurulduğu bilgisini aldık ancak askeri seçenek hala masada. Eğer rejim halkına yönelik bu baskıyı sürdürürse çok sert bir aksiyon göreceksiniz."

Bölgesel Aktörler Temkinli: "Yardım Yolda" Mesajı Panik Yarattı

TRUMP’ın sosyal medya üzerinden İranlı protestoculara hitaben yayımladığı "Yardım yolda" mesajı, bir askeri müdahalenin an meselesi olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi Körfez ülkelerinin, İran’ın olası füze misillemelerinden çekinerek TRUMP yönetimini itidalli davranmaya ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. PENTAGON ise olası bir misillemeye karşı bölgeye ek Patriot ve THAAD füze savunma sistemleri yerleştiriyor.