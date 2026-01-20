Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
Daha önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndan atlayarak intihar etti. Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da geçtiğimiz sene intihar ettiği öğrenildi.
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği öğrenildi.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
KARDEŞİYLE AYNI ACI SON
Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
2021'DE TUTUKLANMIŞ 2023 YILINDA İSE SALIVERİLMİŞTİ
Burçin Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Erkan Karaaslan" liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.
Siyaset
