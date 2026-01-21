  • İSTANBUL
Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tarihi başarısı karşısında ezber bozdu. Sözcü TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdil, Türkiye'nin bölgedeki satranç hamlelerini öve öve bitiremezken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MSB Bakanı Yaşar Güler'e Suriye’de uyguladığı doğru siyaset nedeniyle devlet nişanı verilmesi gerektiğini söyledi.

Bozuk saat gibi günde iki kez doğruyu gösteren Özdil, Türkiye'nin yürüttüğü stratejinin profesyonelliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet madalya vermeli"

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın’a ve MSB Bakanına, bu operasyonun Türkiye’ye kazandırdıkları için devlet tarafından madalya verilmesi gerekir. Türkiye orada öyle bir akıl koydu ki, sahadaki tüm dengeleri altüst etti."

 

Muhalefetin ezberi bozuldu

Yıllardır her fırsatta hükümetin dış politikasını eleştiren çevrelerin aksine Özdil, kazanılan zaferin büyüklüğünü vurguladı. Türkiye'nin Suriye'de ABD ve diğer küresel güçlere rağmen elde ettiği kazanımların altını çizen Özdil, bu sürecin yönetimindeki başarının inkar edilemez olduğunu belirtti.

 

Asrın lideri ve ekibinden tarihi dokunuş

Haberin detaylarında, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen Suriye stratejisinin meyvelerini topladığı ifade edildi. Özdil’in deşifre edilen konuşmasında, Türkiye’nin güvenliği için atılan bu adımların sadece askeri değil, istihbari ve diplomatik bir deha ürünü olduğu kaydedildi. 

Bu yüzden Hakan Fidan aleyhine propaganda yaptılar

Herkes açılımda Öcalan, PKK ve Mazlum Abdi'ye odaklanmışken görülüyor ki, Saray yani Asrın Liderimiz, Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı aslında Suriye'ye odaklanmış. Erdoğan bence PKK'nın aslında tükenmiş olduğunu, iç çatışma içinde olduklarını görmüş, SDG'yi falan imha etmek için MHP gibi bunlarla konuşmak yerine dönmüş Şara'yı Beyaz Saray ve Pentagon'da meşru hale getirmeye odaklanmış.

Hakan Fidan ve İbrahim Kalın ikilisinin önce Erdoğan'ı ikna ettiklerini sonra dönüp Beyaz Saray'ı ikna ettiklerini ve emlakçı büyükelçi Barrack üzerinden, Suriye'ye tek başına Şara'ya bırakılmasını sağladıklarını görüyoruz. Bu saatten sonra açılımmış, SDG imiş falan hepsinin inisiyatifi asrın liderimizin eline geçmiş vaziyette. Bence iktidar bu analizi yapmıyor. Erdoğan burada PKK tarafı ile Öcalan ile uğraşacağına, zaten bunlara hep soğuk bakıyordu, neden böyle yapıyordu diye düşünürken aslında Hakan Fidan üzerinden Şara'yı kabul ettirmeye odaklandıklarını gördüler. Bence Hakan Fidan, MİT müsteşarının bu olaydan madalya alacağını görüyorum.

Hakan Fidan'ın da son üç aydır neden aleyhine propaganda yapıldığını görmüş olduk. Hakan Fidan'ı neden imha etmeye çalıştıklarını neden bakanlıktan aldırmaya çalıştıklarını, hem toplum hem saray nazarında küçük düşürmeye çalıştıklarını burada görüyoruz. İkinci aşamasını hep beraber göreceğiz."

Yorumlar

Normal olun golge etmeyin yeter .... guclu onurlu durust hakkaniyetli calmayan-cakiskan muhalefete ihtiyacimiz var

Cok mu sey istiyoruz milletce

Ortadirek

Eyvallah Beyaza kara demekden Strateji yoksunluğundan Laf gebeliğinden başka bir şey bilmemekden Beyaza artık Ak diyebilme basit bir Çizgiye gelebilmek Tabiki Erdemlik değildir Yinede Takdir ettim..Milliliğe bir Cümle ile atıf yaptığın İçin…
