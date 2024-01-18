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Gündem Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı!
Gündem

Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 21:52:00 - 2024-01-18 22:47:48
Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı!

Suriye basını, ülkenin güneyine Ürdün tarafından hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberlerde, Suriye’nin Ürdün sınırına yakın olan Süveyda kentindeki Arman kasabasına düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, çok sayıda evin de yıkıldığı aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Arman'daki saldırıda 5’i kadın ve 2’si çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin öldüğünü belirterek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Ürdün'den açıklama gelmedi!

Gözlemevi, Ürdün savaş uçaklarının bu yıl üçüncü kez Suriye topraklarını saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ürdün tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Ürdün’ün geçtiğimiz yıl Suriye'de uyuşturucu kaçakçılarına ve tesislerine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğine inanılıyor.

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