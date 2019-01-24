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Ürdün'den İsrail'in yeni havalimanına itiraz

Amman yönetimi, İsrail'in sınır yakınında inşa ettiği yeni havalimanının komşu ülkelerle uzlaşmadan faaliyete geçmesine karşı olduklarını duyurdu

24 Ocak 2019 Perşembe 18:17
Ürdün'den İsrail'in yeni havalimanına itiraz

AMMAN (AA) - İsrail'in Ürdün sınırı yakınında inşa ettiği yeni havalimanı Amman yönetiminin tepkisini çekti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine 18 kilometre uzaklıkta yer alan havalimanının faaliyete geçmesinin Ürdün'ün hava sahası ve toprak egemenliğine saygısızlık olacağını belirtti.

Komşu ülkelerle uzlaşmadan söz konusu havalimanının çalışmasına karşı olduklarını ifade eden Guneymat, bu konuda baskı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in hafta başında açılışını yaptığı Eilat yakınlarındaki Ramon Havalimanı, Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion'dan sonra ülkedeki ikinci uluslararası havalimanı özelliğini taşıyor.

Ürdün devlet televizyonunda geçen hafta yayımlanan haberde, sınır yakınlarında inşa edilen havalimanıyla ilgili Ürdün'ün uluslararası makamlar nezdinde itirazda bulunduğu ifade edilmişti.

Haberin kaynağı olan hükümet yetkilisi, itirazın, "havalimanının konumunun uluslararası standartlara uygun olmaması" gerekçesiyle yapıldığını belirtmişti.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberinde ise Eilat'ın kuzeyinde inşa edilen Ramon Havalimanı'nda uçuşların gelecek aydan itibaren aşamalı olarak başlayacağı kaydedilmişti.



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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:17
  1. İsrail havalimanı
  2. Ürdün

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